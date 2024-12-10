Для отримання допомоги необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Держава надає фінансову допомогу українцям, які здійснили поховання близьких.

Про це інформує Пенсійний фонд України.

Сума допомоги на поховання у 2025 році

Розмір допомоги залежить від того, за яким законом було призначено пенсію покійного.

Наприклад, якщо пенсіонер отримував пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших», то допомога на поховання становить тримісячну пенсію. Проте мінімальна сума виплати не може бути меншою за п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у 2025 році становить 13 420 гривень.

Особам, які отримували пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або іншими законами, допомога на отримання дорівнює двом пенсіям, які вони отримували на момент смерті.

Як отримати допомогу на поховання

Для отримання допомоги необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Виплата здійснюється на банківський рахунок особи, яка організовувала поховання.

Як отримати допомогу без банківського рахунку

Якщо у заявника немає банківського рахунку, допомогу можна отримати через міжнародну платіжну систему «Швидка копійка». Для цього необхідно звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Необхідні документи для отримання допомоги

Для оформлення допомоги необхідно подати оригінали таких документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву на виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому);

свідоцтво про смерть;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити банківського рахунку (якщо є).

Увага! Для подачі документів потрібно надавати саме оригінали, а не копії.

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