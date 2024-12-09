Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, в жовтні 2024 року середня пенсія в країні збільшилася.

У 2024 році мінімальна пенсія в Україні для непрацюючих пенсіонерів становить 2361 грн, що дорівнює прожитковому мінімуму для цієї категорії осіб.

Про це повідомляє ПФУ. Така сума настільки мізерна, що багато українців залишаються за межею бідності.

Однак розмір пенсій може варіюватися в залежності від кількох факторів: віку, наявності страхового стажу та трудової діяльності пенсіонера. Зокрема, для осіб, які досягли 65 років і мають повний страховий стаж (30 років для чоловіків і 35 років для жінок), мінімальна пенсія становить 3370 грн. Якщо пенсіонер віком до 70 років і має такий самий стаж, пенсія складатиме 2980 грн.

Також пенсії отримують особи з інвалідністю І групи, незалежно від віку та страхового стажу. Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років з повним страховим стажем розмір пенсії складає 3240 грн. Для людей старших за 80 років, за умови мінімального стажу (20 років для чоловіків і 25 років для жінок), пенсія становить 3370 грн.

Для інших непрацюючих пенсіонерів, які не мають повного страхового стажу, пенсія встановлена на рівні 2725 грн.

За даними Пенсійного фонду України, у жовтні 2024 року середня пенсія в Україні зросла на 8,7% і досягла 5851,86 грн. Це на 466,61 грн більше, ніж на початку року, що позитивно впливає на фінансове становище пенсіонерів.

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