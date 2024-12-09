До 2028 року вимоги щодо мінімального стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатимуть щорічно.

У 2025 році частина людей не зможе вийти на пенсію через недостатній стаж і це пов'язано з тим, що не всі мають необхідну кількість років трудової діяльності для свого віку.

Про це інформує Пенсійний фонд України.

Яка кількість стажу буде необхідною для виходу на пенсію у 2025 році

У 2025 році вимоги щодо стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки збільшаться, повідомляє ПФУ.

Пенсію у 2025 році зможуть отримати ті, хто:

у 60 років матиме не менше 32 років стажу;

у 63 роки — мінімум 22 роки стажу;

у 65 років — щонайменше 15 років стажу.

Як зміняться вимоги до стажу до 2028 року

До 2028 року вимоги щодо мінімального стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатимуть щорічно. Для 65 років мінімум залишиться незмінним.

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно:

у 2026 році — не менше 33 років стажу;

у 2027 році — 34 роки стажу;

у 2028 році — 35 років стажу.

Для 63 років вимоги будуть такими:

у 2026 році — мінімум 23 роки стажу;

у 2027 році — 24 роки стажу;

у 2028 році — 25 років стажу.

Також Politeka писала про те, що Міністерство соціальної політики України оприлюднило проєкт пенсійної реформи, яка передбачає введення базової пенсії, що становитиме 30% від мінімальної зарплати, а також систему балів.

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