У 2025 році частина людей не зможе вийти на пенсію через недостатній стаж і це пов'язано з тим, що не всі мають необхідну кількість років трудової діяльності для свого віку.
Про це інформує Пенсійний фонд України.
Яка кількість стажу буде необхідною для виходу на пенсію у 2025 році
У 2025 році вимоги щодо стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки збільшаться, повідомляє ПФУ.
Пенсію у 2025 році зможуть отримати ті, хто:
у 60 років матиме не менше 32 років стажу;
у 63 роки — мінімум 22 роки стажу;
у 65 років — щонайменше 15 років стажу.
Як зміняться вимоги до стажу до 2028 року
До 2028 року вимоги щодо мінімального стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатимуть щорічно. Для 65 років мінімум залишиться незмінним.
Для виходу на пенсію у 60 років потрібно:
у 2026 році — не менше 33 років стажу;
у 2027 році — 34 роки стажу;
у 2028 році — 35 років стажу.
Для 63 років вимоги будуть такими:
у 2026 році — мінімум 23 роки стажу;
у 2027 році — 24 роки стажу;
у 2028 році — 25 років стажу.
Також Politeka писала про те, що Міністерство соціальної політики України оприлюднило проєкт пенсійної реформи, яка передбачає введення базової пенсії, що становитиме 30% від мінімальної зарплати, а також систему балів.
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