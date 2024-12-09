Багатьох українців турбує питання ціни на продукти, зокрема можливе подорожчання товарів у грудні.

Відповідь на п’ять головних питань, які хвилюють українців щодо ціни на продукти наприкінці 2024 року існує:

1. Чого очікувати від ціни у грудні

Економіст Олексій Плотніков пояснив, що в останній місяць року українці чекають нову хвилю подорожчання товарів у супермаркетах, яка почнеться не раніше 15-20 грудня. Зміни в цінниках фактично пов'язані з наближенням свят. «Ціни зростуть напередодні святкових закупівель, адже зросте попит на продукти. Вплив на це матиме також курс долара», — каже експерт. Якщо не буде серйозних перебоїв в енергетичній сфері, прогноз вірогідно збудеться.

2. Що робити, якщо ціна в чеку не відповідає зазначеній на товари

Якщо покупець помітив, що ціна на товар на полиці не відповідає тій, що була пробита в чеку, магазин зобов'язаний повернути різницю. Закон «Про захист прав споживачів» гарантує покупцям право на повернення коштів у разі помилки. У такому випадку потрібно повідомити про помилку, після чого клієнт отримує компенсацію або повне відшкодування.

3. Які продукти варто купити заздалегідь для святкового столу

Щоб заощадити, можна купити деякі продукти для святкового столу вже на початку грудня, поки вони будуть продані зі знижками. До таких товарів відносяться: алкоголь, солодощі, консерви для салатів, сухарики, тарталетки, масло та червона ікра. Ціни на них зростуть ближче до новорічних свят, і тоді буде важче заощадити.

4. Скільки коштують продукти в Україні та Польщі

Багато українців вважають, що продукти в Польщі дешевші, але порівняння показало інші результати. Наприклад, молоко і вершкове масло в Польщі дійсно дешевші, проте сир і риба є дорожчими. Загалом витрати на продукти в Україні складають у середньому 6 724 грн на місяць, у Польщі — 6 973 грн. Однак варто зазначити, що середня зарплата в Польщі значно вище, ніж в Україні.

5. Як змінилася ціна на салат Олів'є

Через зростання цін на продукти традиційний новорічний салат Олів'є подорожчав на 27% у порівнянні з минулим роком. У листопаді 2023 року його вартість становила 191,52 грн, а в листопаді 2024 року — вже 243,96 грн. Це є підтвердженням загальної тенденції до підвищення ціни на продукцію.

Ці зміни в ціні на продукти суттєво впливають на бюджет українців, тому важливо бути обачними і планувати покупки завчасно.

Джерело: Новини.LIVE

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