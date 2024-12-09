Чоловік пропонував військовозобов'язаним чоловікам фальшиві документи, які нібито підтверджували їхнє виключення з обліку через проблеми зі здоров'ям.

На Закарпатті чоловік організував шахрайську схему для ухилянтів, виготовляючи підроблені "документи" про виключення з військового обліку за станом здоров'я.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області.

«Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатті завершили судове розслідування у справі щодо шахрайських дій, які вчинив 32-річний мешканець Рахівщини», — йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що чоловік пропонував військовозобов'язаним чоловікам фальшиві документи, які нібито підтверджували їхнє виключення з обліку через проблеми зі здоров'ям. Для цього він видавав себе за працівника Територіального центру комплектування.

За 18 тисяч доларів він обіцяв видати підроблені посвідчення про непридатність до служби, виготовлені ним за допомогою звичайного принтера. Після отримання грошей, шахрай надавав клієнтам ці фальшивки. Зловмисника затримали після того, як він отримав кошти від чергового клієнта. Йому винесли підозру у шахрайстві та підготовці документів, які надані державними установами, з наданням подальшого використання іншими особами.

«Матеріали справи вже передано до суду. За інкримінованими статтями обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі», — зазначили в поліції.

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