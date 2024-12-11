У середу, 11 грудня, Україну накриє циклон, який принесе з собою вологу, хмарну погоду та небезпечні метеорологічні явища.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у більшості регіонів очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а на заході та півночі країни — ожеледь та налипання мокрого снігу.

Погодний фронт, що захопить Україну, може призвести до значного ускладнення дорожнього руху. Водіям слід бути особливо обережними через погану видимість, зумовлену хмарністю та опадами. На дорогах можливе утворення ожеледиці, що збільшить ризик аварійних ситуацій.

Температура повітря в середу буде досить низькою. Як вдень, так і вночі температура залишатиметься близько 0°C. Тільки на південь країни температура підніметься до +4…+9°C, а в Криму очікується навіть +9…+12°C.

У Києві 11 грудня прогнозується дощ, який поступово перейде в мокрий сніг. Протягом дня температура в столиці також триматиметься близько нуля, що сприятиме утворенню слизької дороги.

Проте вже з четверга, 12 грудня, опади в Україні почнуть зменшуватися, а температура трохи знизиться. У п’ятницю та суботу, 13-14 грудня, синоптики прогнозують суттєве похолодання до помірних морозів. Однак, за словами Діденко, тепліша погода повернеться вже з 15 грудня.

"Повитягайте товсті шапки, а вдома товсті шкарпетки - знадобляться. Тепліша погода відновиться з 15-го грудня", - підсумувала синоптикиня.

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