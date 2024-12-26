У Дніпрі 52-річний чоловік став фігурантом кримінальної справи після того, як протягом двох днів поспіль обікрав один і той самий супермаркет.

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Інцидент стався на початку грудня. Зловмисник брав товар з поличок магазину і виносив його без сплати. Після того, як адміністрація супермаркету виявила крадіжки, вони звернулися до поліції.

Правоохоронці оперативно переглянули записи з камер відеоспостереження, що дозволило їм ідентифікувати підозрюваного. Незабаром, 19 грудня, слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину. Згідно з кримінальним кодексом України, за подібні дії передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

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