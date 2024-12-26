Червона ікра давно стала обов'язковим елементом будь-якого новорічного чи різдвяного столу в Україні; для нас це символ достатку та свят, хоч і коштує вона не дешево.

Цогоріч ціни на ікру, особливо імпортного виробництва, підскочили.

Про це в коментарі УНІАН зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Експерт додав, що майже вся ікра на українському ринку є імпортною. Вартість цього продукту, як правило, залежить від курсу долара, адже більшість ікри завозять з-за кордону, а закупівля сировини здійснюється в євро. Окрім цього, важливим фактором є нерест риби, що може впливати на доступність і якість сировини.

Олег Пендзин пояснив, що ікра поділяється на два види: ікра риби, вирощеної в диких умовах, та ікра риб, які вирощені в неприродних умовах.

"Найдешевша саме ікра форелі, і вона зараз приблизно коштує 300-350 гривень за 100 грамів. У 2023 році 100 грамів ікри форелі коштувало близько 200 гривень. Зараз лососева ікра коштуватиме приблизно 500 гривень за 100 грамів, а рік тому її вартість становила 410-415 грн. Якщо пройтися по супермаркетах, то є дуже різні ціни. Але треба розуміти, що коли вам пропонують три банки ікри за 350 гривень, то явно, що це підробка", - наголосив експерт.

У супермаркетах ціни на червону ікру зараз значно коливаються. Так, у мережі АТБ за 100 грамів ікри горбуші треба заплатити 369,90 гривень, у магазині Auchan ціна на лососеву ікру становить 399 гривень за 100 грамів, але це акційна пропозиція. В Сільпо червону ікру можна придбати за 299 гривень за 100 грамів — також акційна ціна.

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