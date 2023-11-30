Пенсия в Украине: некоторые категории украинских пенсионеров могут рассчитывать на доплаты.

Пенсию в Украине некоторые лица могут получать в виде дополнительных выплат в соответствии с возрастными доплатами. Такие доплаты к пенсиям предусмотрены согласно действующему пенсионному законодательству, в частности постановлением №168 Кабинета министров Украины от 24 февраля 2023 года.

Возрастные надбавки к пенсиям назначаются лицам, достигшим 70 лет, и увеличиваются каждые пять лет.

В расчетах предусмотрены следующие суммы возрастных доплат к пенсиям:

Лицам, достигшим 70 лет – до 300 гривен;

Лицам в возрасте 75 лет – до 456 гривен;

Лицам старше 80 лет – до 570 гривен.

Но для этого необходимо выполнить еще одно условие – общая сумма пенсии не должна превышать 10340,35 гривен. Это не означает, что после отметки 75 лет именно 456 гривен добавляются в сумму пенсий, которую получает лицо.

Человек этого возраста получит определенную сумму от 300 до 456 гривен. Поскольку именно 300 гривен насчитываются пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет (это автоматически означает, что пенсия лица, достигшего 75 лет, увеличится на 156 гривен).

Кроме того, пенсии в Украине планируется повысить на 2 300 гривен. С 1 января 2024 года значительно возрастет максимальная пенсия в Украине, ее размер составит 23 610 гривен, что на 2 680 больше, чем в 2023 году.

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