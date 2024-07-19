18 июля в Одессе работники Территориального центра комплектования задержали больного эпилепсией мужчины. 19 июля медики подтвердили у задержанного многочисленные ушибы и травмы. Также поступила информация о его смерти в больнице.

Местные СМИ, как передает ведение Новости Live , сообщают, что у призывника диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также субдуральные и эпидуральные гематомы. Также медиками подтверждено, что он страдал эпилепсией, на чем и настаивала его родственница, когда ТЦК забирали его из дома.

Детали инцидента

В сети появилось видео, на котором видно, как мужчину привезли в ТЦК и СП Одессы, после чего ему стало плохо. Автор видео заявила, что это ее родственник с тяжелым диагнозом, однако военные не обратили на это внимание. Мужчине стало плохо на территории заведения, откуда впоследствии его забрали медики.

Другие случаи скандалов с ТЦК

В Хмельницком напали на военного и его жену. Вероятно, один из нападающих является работником ТЦК. Супруги не только избили, а также нанесли удары ногами и угрожали пистолетом.

В Волынской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде оказалось, что мужчина болеет туберкулезом, при этом ВЛК признало его пригодным к службе.

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