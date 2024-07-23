В «Укрэнерго» сообщили, к чему готовиться украинцам и как изменится ситуация с отключением света в ближайшее время.

Графики отключений электроэнергии продолжают действовать в Украине. Но в ближайшее время ситуация, как ожидается, снова изменится.

В «Укрэнерго» сделали новое заявление, сообщив, к чему нужно готовиться людям.

Энергетики уверяют, что в энергосистеме ожидается улучшение.

Произойдет это через пару недель и причиной является выход из ремонта некоторых генерирующих мощностей.

В "Укрэнерго" также сообщили, какими будут графики отключений осенью.

"В сентябре и октябре, если не будет новых масштабных обстрелов, у нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", - сообщили в «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» также уточнили, что половина генерации, которая была в Украине на начало марта, либо повреждена, либо разбита.

Добавим, в "Укрэнерго" сообщили, какими будут графики отключений во вторник, 23 июля.

В Украине 23 июля график отключения электроэнергии будет действовать в течение суток. С 14.00 до 24.00 будут применяться три очереди отключений.

«В другие часы суток будут применены две очереди отключений» , – сообщили в «Укрэнерго».

Также отметим, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 групп.

Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения.

Если же применено более трех очередей графиков – в таком случае ограничения распространяются на большее количество потребителей.

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