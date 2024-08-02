Газоснабжающая компания «Нафтогаз» обратилась ко всем потребителям со срочным обращением – что необходимо сделать до 5 августа и какими будут последствия, если проигнорировать.

Компания «Нафтогаз Украины» предупредила всех потребителей о необходимости выполнить обязательное действие. В противном случае суммы в платежках могут быть не такими, как они ожидают.

Дело в том, что каждый потребитель обязан передать показания своих счетчиков.

«Актуальные показания помогают нам правильно вычислить потребление и избежать ошибок в счетах. Вовремя переданные показания предотвращают ситуации, когда фактическое потребление не соответствует начислениям», - предупреждают в «Нафтогазе Украины» всех потребителей.

Таким образом, потребитель газа поддерживает эффективную работу всей газовой системы.

"Период подачи показаний счетчиков уже стартовал!" , - подчеркнули в «Нафтогаз», обращаясь к украинцам.

Успеть передать показатели счетчиков за газ необходимо до 5 августа включительно.

Что будет, если не передать показатели счетчика за газ вовремя

Если потребитель не представит актуальные данные счетчиков, облгаз формирует счета на основе Планового месячного объема потребления.

Со временем плановый и реальный объем потребления могут существенно отличаться, и у потребителя возникнет долг, которого на самом деле не существует.

Добавим, что в «Нафтогаз» также уточнили, к кому обращаться в случае проблем со счетчиком.

Так, одна из потребительниц обратился в компанию с жалобой, что ее родителям вместо личного счетчика установили общий:

«Когда установите личный счетчик вместо общего? Родители вам платили всю жизнь по тарифу за личный счетчик, а вы ввели в заблуждение, обманули и установили вместо личного, общий. Так верните те деньги, которые вам родители платили на протяжении жизни по тарифу за установку личного счетчика, если не можете установить личный» .

В «Нафтогаз» ответили, что их компания является гзоснабжающей и не занимается техническим обслуживанием населения. Для получения более подробной информации по данному вопросу необходимо обращаться к Оператору ГРМ, поскольку эта функция находится в его компетенции.

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