Украинская энергосистема возобновляется после ряда массированных атак россиян, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты – будут ли действовать графики отключения света осенью.

Украина может вернуться к графикам отключения света, и произойти это может уже в ближайшем будущем.

Да, одним из факторов увеличения потребления электроэнергии и влияющего на стабильность работы энергосистемы является жара. Так что если в Украине будет царить такая аномальная жара, как в июле, не исключено, что «Укрэнерго» снова задействует графики отключения электроэнергии.

"Если температура снова поднимется выше +30℃, могут снова начать выключать свет", — предупреждал глава «Укрэнерго» Виктор Кудрицкий.

Графика отключения света.

Известно, что сейчас энергетики работают над увеличением технических возможностей для поставки электроэнергии из Европы, в частности, Польши.

Также украинцев призывают перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00. Это, как объясняют в «Укрэнерго», период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.

Ранее синоптики предупредили, что в августе в Украине снова будет царить жара. Воздух прогреется до +40°C в Киеве, центральных и восточных областях, в других регионах будет +35°C…+37°C.

Графика отключения света.

В свою очередь эксперты прогнозируют, что следующие месяцы до ноября будут достаточно комфортными. Однако зима будет сложной.

Да, восстановление энергетической системы продолжается, ремонты над поврежденными энергоблоками идут круглосуточно, но избежать ограничений зимой не удастся.

"Даже если будет сделано все, что можно сделать, и все удастся, все равно тот уровень повреждений, который мы имеем, не позволяет сказать, что мы зимой будем без ограничений. Ограничения будут", - предупредил украинцев эксперт по вопросам энергетики Александр Харченко. .

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