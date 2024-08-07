Изменения, о которых "Vodafone" предупреждал своих абонентов, уже действуют – что стало по-другому и какие теперь тарифы.

Мобильный оператор «Vodafone» изменил стоимость тарифов. Ранее компания предупредила абонентов об обновлении, которое затронуло не только цены, но и наполнение тарифов.

Как изменились тарифы «Vodafone»

С августа 2024 года тариф Vodafone Red Start стал дороже на 15 грн. Его новая стоимость составляет 190 грн/месяц. Тариф Vodafone Red Pro тоже подорожал и в настоящее время стоит 260 гривен.

Также для абонентов увеличили объем интернета: с 30 до 40 ГБ, а минут на другие сети Украины – с 250 до 350.

«Изменится стоимость услуг, если месячный пакет использован преждевременно: звонки на другие сети Украины – 1,50 грн/мин, Интернет – 20 грн/300 МБ», – говорилось в сообщении Vodafone .

Еще один тариф от Vodafone, изменившийся в цене – Vodafone Red Max. Теперь его цена до 330 грн/месяц. Наполнение тарифа изменилось следующим образом: - объем интернета с 50 до 60 ГБ; минут на другие сети Украины – с 400 до 500 мин.

Тариф Vodafone Red Unlim Plus также стал стоить больше – 400 грн/месяц. Изменения в его наполнении – выросло количество минут на другие сети Украины до 600 мин.

Тариф Vodafone Red Unlim Max после подорожания стоит 500 грн. Объем минут на другие сети Украины вырос до 800.

Что еще изменилось для абонентов Vodafone в августе

Еще одно обновление для абонентов Vodafone - во всех вышеуказанных тарифах, а также Vodafone ULTRA изменилась стоимость звонков на другие сети Украины в случае преждевременного использования месячного пакета услуг. С августа это стоит 1,5 грн/мин. Кроме того, в некоторых предложениях изменилась стоимость интернета, однако это при условии преждевременного использования месячного пакета.

Также в Vodafone объявили об обновлении тарифов предоплаты. Как подчеркнули в компании – их наполнение, это множество минут на разговоры, десятки гигабайтов на серфинг по интернету и еще многое полезное.

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