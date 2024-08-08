10 августа в Украине ожидается самый жаркий день недели с повышением температуры до +32 градусов, хотя большинство регионов покроют дожди и грозы.

В Украине в ближайшие дни ожидается повышение температуры. Однако большинство регионов покроют грозовые ливни.

Такой прогноз обнародован на сайте Укргидрометцентра . Согласно его данным, самым жарким днем ​​недели станет 10 августа.

Синоптики отмечают, что в течение всей недели температура будет оставаться примерно на одном уровне, но в субботу, 10 августа, произойдет резкое потепление.

В то же время прогноз указывает на то, что в этот день большинство областей ожидают дожди. Без осадков останутся только юг и часть востока.

Днем температура воздуха в южных областях поднимется до +32 градусов, в западных – будет колебаться от +25 до +28 градусов, в центральных – до +27, на севере – до +25, а в восточных областях столбики термометров покажут до +30 градусов.

Ранее Politeka также писала о погоде в Украине в августе. В августе 2024 года в Украине ожидается средняя температура на 2 градуса выше нормы, а количество осадков останется в пределах среднегодовых показателей. Такие прогнозы для украинцев дает Укргидрометцентр.

Кроме того, Politeka писала о том, что землю накрыла сильная магнитная буря и ее влияние могли ощутить на себе многие люди, особенно те, чей организм реагирует на метеоизменения.