В телекоммуникационной компании «Киевстар» сделали сразу несколько важных заявлений, касающихся новых изменений и цен в целом на услуги.

Изменения, о которых объявили в «Киевстар», уже действуют. Согласно сообщению компании, изменения касаются подключения дополнительных пакетов.

Так, закрылись следующие дополнительные пакеты:

Бизнес Интернет 3000 и 6000 МБ

Дополнительные 100, 300 и 1000 минут на другие сети и за границу

Изменения вступили в силу с 7 августа. Что касается абонентов, то если они уже подключили эти пакеты услуг, они смогут пользоваться ими и дальше.

Также в «Киевстар» отреагировали на критику одного из абонентов относительно высоких цен на услуги.

«Цены выше, чем у других операторов Украины и малые объемы пакетов. Водафон безлимитный 4G 800мин. 180грн, а у вас 330грн 50гб 300мин. Лайф 325 грн безлимитный интернет, безлим соцсети, мессенджеры, видео за 1 грн первые 30 дней для новых пользователей 1600мин…» , - посетовал пользователь мобильной связи.

В «Киевстар» ответили на замечания:

«Цены на наши услуги соответствуют рыночной ситуации, потребностям и возможностям наших абонентов».

Напомним еще о одних изменениях для абонентов «Киевстар», которые будут касаться номеров телефонов.

В сеть «Киевстар» начался процесс имплементации нового кода 077. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК) предоставила разрешение на использование соответствующего кода.

Изменения будут касаться только новых абонентов, которые преобретут номер с данным кодом. Действующие номера останутся с теми кодами, которые действовали до появления нового.

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