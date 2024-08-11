Мобильный оператор Vodafone внезапно повысил стоимость тарифов и сообщил о важных изменениях – на возмущение абонентов в компании объяснили причину.

Популярный оператор Vodafone неприятно удивил своих абонентов внезапным повышением тарифов. Цены выросли уже с 1 августа, однако изменились не только суммы.

Оператор также скорректировал наполнение отдельных предложений. Например, стоимость тарифа Vodafone Red Unlim Plus увеличилась сразу на 50 грн. Однако выросло и количество минут на другие сети Украины – с 500 до 600 минут.

Тариф Vodafone Red Unlim Max также подорожал на 50 грн. Объем минут тоже изменился

"Увеличиваем объем минут на другие сети Украины: с 700 до 800 мин", - сообщали в Vodafone.

Кроме того, в Vodafone объявили об еще одних изменениях: в обновленные тарифы включен Роуминг как дома.

«… Теперь используйте ГБ и минуты в Украине и в роуминге в 26 странах, согласно условиям вашего тарифа», - сообщили в компании об изменениях.

В Vodafone, представляя новую линейку тарифных планов в рамках концепции «Роуминг как дома», подчеркнули, что каждый ТП позволяет пользоваться украинским тарифом в 26 странах Европы без дополнительных доплат и подключения услуг. Роуминг уже включен.

В свою очередь некоторые абоненты выразили недовольство по поводу обновленных тарифов.

«Сначала нужно поднимать качество связи на внутреннем рынке, а не тарифы, а затем международную связь…», – отметил один из клиентов оператора.

В Vodafone отреагировали на критику, объяснив причину изменений:

«Нам нужно вкладывать средства в закупку дополнительных батарей, а также в расширение сети – чтобы она могла обработать больше трафика в столь критические моменты. С этим в основном и связаны изменения в тарифах».

Напомним, что ранее мобильных операторов в Украине обязали обеспечить 10 часов работы сети в условиях отключений света.

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