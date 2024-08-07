Зміни, про які "Vodafone" попереджав своїх абонентів вже діють – що стало по-іншому і які тепер тарифи.

Мобільний оператор «Vodafone» змінив вартість тарифів. Раніше компанія попередила абонентів про оновлення, яке торкнулося не тільки цін, а й наповнення тарифів.

Як змінилися тарифи «Vodafone»

З серпня 2024 тариф Vodafone Red Start став дорожчим на 15 грн. Його нова вартість становить 190 грн/місяць. Тариф Vodafone Red Pro теж подорожчав і в тепер коштує 260 гривень.

Також для абонентів збільшили обсяг інтернету: з 30 до 40 ГБ, а хвилин на інші мережі України - з 250 до 350.

«Зміниться вартість послуг, якщо місячний пакет використаний передчасно: дзвінки на інші мережі України – 1,50 грн/хв, Інтернет – 20 грн/300 МБ», - йшлося в повідомленні «Vodafone».

Ще один тариф від Vodafone, який змінився в ціні – Vodafone Red Max. Тепер його ціна до 330 грн/місяць. Наповнення тарифу змінилося наступним чином: обсяг інтернету з 50 до 60 ГБ; хвилин на інші мережі України – з 400 до 500 хв.

Тариф Vodafone Red Unlim Plus також став коштувати більше - 400 грн/місяць. Зміни у його наповненні - зросла кількість хвилин на інші мережі України до 600 хв.

Тариф Vodafone Red Unlim Max після подорожчання коштує 500 грн. Обсяг хвилин на інші мережі України збільшився до 800.

Що ще змінилося для абонентів "Vodafone" в серпні

Ще одне оновлення для абонентів «Vodafone» - у всіх вищезгданих цих тарифах, а також Vodafone ULTRA змінилася вартість дзвінків на інші мережі України у разі передчасного використання місячного пакету послуг. З серпня це коштує 1,5 грн/хв. Крім того у деяких пропозиціях змінилась вартість інтернету, однк це за умови передчасного використання місячного пакету.

Також в «Vodafone» оголосили про оновлення тарифів передплати. Як підкреслили в компанії – їхнє наповнення, це безліч хвилин на розмови, десятки гігабайтів на серфінг інтернетом і ще багато чого корисного.

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