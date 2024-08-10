В Украине идет процесс извлечения мелких монет из наличного обращения, и последующими могут стать монеты номиналом 10 копеек.

Согласно информации от " Телеграфа", Национальный банк Украины решил прекратить выпуск монет номиналом 10 копеек и планирует их постепенное изъятие из обращения.

Пока Нацбанк выдает банкам лишь остатки этих монет, из-за чего в некоторых регионах наблюдается их дефицит. Банки в таких случаях заменяют монеты 10 копеек монетами номиналом 50 копеек. Несколько коммерческих банков уже проинформировали своих клиентов о ситуации, ожидая официального разъяснения НБУ. Пока официальных подтверждений от Нацбанка об изъятии монет 10 копеек не поступало.

Ранее Politeka также писала о том, что у каждого украинца есть возможность изменить размер своей пенсии при определенных условиях. В некоторых случаях пенсию могут перечислить, для этого нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Кроме того, Politeka писала о том, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги, но он не охватывает услуги по электроснабжению, водоснабжению и водоотводу. В некоторых областях Украины постепенно пересматривают тарифы на ЖКУ. Кроме того, цена сменится на обслуживание многоквартирных домов.

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