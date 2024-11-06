Недавно в Интернете появилась информация о возможной плате за вызов скорой помощи, однако позже выяснилось, что речь идет о совсем другой услуге.

Об этом сообщает Львовская областная больница.

Какая услуга станет платной?

Медицинская транспортировка бригадой скорой помощи может стать платной. Бесплатно воспользоваться этой услугой могут только отдельные категории граждан.

Обратите внимание! Сначала больница сообщила, что эта услуга будет платной, но впоследствии эта информация была удалена.

Львовская областная клиническая больница запускает важную инициативу по транспортировке пациентов. Это касается оперативного реагирования, квалифицированной помощи и эффективных результатов, которые обеспечивает опытная медицинская команда ЛОКЛ, говорится в сообщении больницы.

Для каких категорий граждан транспортировка будет бесплатной: участники боевых действий; действующие военные; внутренне перемещенные лица; лица, пострадавшие от русской злости.

Вызвать бригаду можно будет круглосуточно, даже в праздничные дни.

Обратите внимание! Транспортировка пациентов будет производиться на специализированном автомобиле скорой помощи.

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