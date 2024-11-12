Согласно постановлению графики почасовых отключений не действуют для этих объектов до 1 июня 2025 года.

Массированные российские обстрелы серьезно повредили украинскую энергосистему, поэтому в Украине постепенно ввели отключение света для стабилизации ситуации, однако это коснется не всех.

Постановлением Кабмина №1260 решено не запрещать отключение электроэнергии для объектов, относящихся к силам безопасности и обороны. Кроме того, мобильных операторов также будут снабжать бесперебойным электроснабжением.

Электроэнергия будет предоставляться в первую очередь объектам сил безопасности и обороны, техническим средствам электрокоммуникаций или сооружениям электрокоммуникационных сетей (список таких определяет Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций), а также критической инфраструктуры. Населённые пункты, находящиеся в зоне 20 километров от границы с Россией и Республикой Беларусь, или в пределах 20-километровой зоны вдоль линии активных боевых действий, имеют важное значение в обеспечении электроэнергией.

Согласно постановлению графики почасовых отключений не действуют для этих объектов до 1 июня 2025 года.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцев призывали готовиться к самым ярким сценариям этой зимой. По оптимальному сценарию отключение электроэнергии может длиться до 12 часов в сутки, а по самому худшему – до 20 часов, что затрудняет обеспечение тепла в отдельных домах.

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