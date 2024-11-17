Правоохранители просят граждан быть очень аккуратными при покупках в интернете, ведь последствия могут быть печальными.

В Киеве завершили расследование дела 26-летнего мужчины, который в условиях военного положения обманывал военных и их семьи, продавая несуществующие тепловизоры и дроны.

Об этом сообщила Днепровская районная прокуратура Киева, направившая обвинительный акт в суд. Согласно данным следствия, мошенник активно искал объявления в социальных сетях от военных или их близких, нуждавшихся в помощи в приобретении необходимого для фронта снаряжения. Используя этот момент, злоумышленник под видом оказания помощи обещал скорую доставку важных военных товаров из-за границы.

После получения предоплаты на свою банковскую карту мошенник не исчезал, однако посылал фальшивые подтверждения отправки товаров. А также вместо дронов и тепловизоров злоумышленник отправлял пустые коробки или ненужные предметы. В результате его действий пострадали 23 человека, которым был нанесен материальный ущерб более чем на 280 тысяч гривен.

Фигуранту дела инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах. За это он может получить наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.



Ранее Politeka писала, что в Одесской области мужчина сам освободил себя от службы в армии. Побробицы истории читайте по ссылке .

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