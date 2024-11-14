Учитывая различия между украинскими и европейскими доходами, такой процесс будет продолжаться длительное время.

В этом году тариф на электроэнергию уже увеличился вдвое, а затем его стоимость может увеличиться еще больше, что частично связано с подготовкой Украины к вступлению в Европейский Союз.

Депутат Богдан Кицак после того, что одним из шагов по вступлению Украины в ЕС это повышение тарифов до европейского уровня. Поэтому, как объясняет Кицак, стоимость электроэнергии в Украине растет.

“Не стоит полагаться на оптимистические ожидания, нужно быть реалистами. Мы направляемся в ЕС, и наши кредиторы требуют, чтобы тариф на электроэнергию был соответствующим европейскому» , - отмечает Кицак.

Однако успокаивает Кицак, повышение тарифа не будет резким. Учитывая различия между украинскими и европейскими доходами, такой процесс будет продолжаться длительное время.

Важно! Депутат также подчеркнул, что эти изменения станут возможны только в условиях стабильной экономической поддержки со стороны партнеров или репараций от России.

Ранее Politeka также писала о том, что с понижением температуры за окном, украинцы начнут тратить больше электроэнергии и газа для отопления своих домов.

Омельченко отмечает, что решение о введении отключений электроэнергии будет принимать НЭК "Укрэнерго". В то же время энергетическая компания ставит целью пройти зимний период без введения ограничений.

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