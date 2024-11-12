Процедуру можно пройти, обратившись в Пенсионный фонд Украины, в отделение АО "Ощадбанк", в дипломатическое учреждение Украины за границей или через видеоконференцию.

Ранее некоторым разрешалось не выполнять эту процедуру , однако с 2025 года она станет обязательной для всех, и ее нужно завершить до конца этого года.

Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Кто может потерять выплаты из-за идентификации

До этого времени граждане не состыковались с идентификацией, сколько она проводилась при получении пенсии через почтальона или при оформлении новой карты для выплаты.

Сейчас все пенсионеры, включая внутренне перемещенные лица, обязаны пройти идентификацию самостоятельно, иначе их выплаты могут быть приостановлены.

Последние три года пенсии для пенсионеров, ставших ВПЛ до 24 февраля 2022 года, выплачивались без физической идентификации через карантин, введенный через Covid-19. Однако это требование возобновлено.

Если пенсионер не пройдет идентификацию, то его пенсионные средства будут заблокированы до выяснения всех деталей. Процедуру можно пройти, обратившись в Пенсионный фонд Украины (как онлайн, так и офлайн), в отделение АО "Ощадбанк", в дипломатическое учреждение Украины за границей или через видеоконференцию.

Ранее Politeka также писала , что под сокращение может попасть одна категория украинских пенсионеров.

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