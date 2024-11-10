Во время встречи с клиентами он заключал фиктивные договоры о предоставлении пенсионных услуг и потребовал предоплату до 25 тысяч гривен.

В Киевской области будут судить мужчину, который обманул клиентов почти на 300 тысяч гривен, обещая помощь в оформлении пенсии и решении проблем с ТЦК .

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

По сведениям правоохранителей, фигурант размещал объявления в Белой Церкви, предлагая юридические услуги. Во время встречи с клиентами он заключал фиктивные договоры о предоставлении пенсионных услуг и потребовал предоплату до 25 тысяч гривен. После этого мужчина исчезал, а телефонные звонки от обманутых людей игнорировал.

Кроме того, он обещал разобраться с проблемами с ТЦК и с банками по кредитам. В общей сложности около десяти жителей Белой Церкви стали жертвами его мошенничества. Полиция установила, что он был причастен к более чем 70 мошенническим действиям.

В июле ему было сообщено о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время обвинительный акт передан в суд для дальнейшего рассмотрения дела.

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