Кабмин внес изменения в выплаты единовременной помощи семьям пропавших без вести военнослужащих или признанных умершими.
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко .
Также предусматривается предоставление пособия на получение этой помощи лицам с инвалидностью I группы.
Что меняется в порядке выплат
Согласно новым правилам, родственники военных, имеющие право на помощь, должны подать заявление на его получение в течение трех лет с даты, когда суд признал военнослужащего умершим, а не с даты в свидетельстве о смерти.
Это важно! Такое изменение обеспечивает право семей на выплату даже в случае пропуска сроков из-за бюрократических задержек.
Также предлагается предоставлять лицам с инвалидностью I группы возможность получать единовременную помощь в приоритетном порядке.
Обратите внимание! Кабинет министров также повысил компенсацию для военных в случае ранения с установлением инвалидности I-III групп, а также увеличил выплаты семьям в случае гибели военного при обстоятельствах, не связанных с боевыми действиями.
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