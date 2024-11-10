Также предлагается предоставлять лицам с инвалидностью I группы возможность получать единовременную помощь в приоритетном порядке.

Кабмин внес изменения в выплаты единовременной помощи семьям пропавших без вести военнослужащих или признанных умершими.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко .

Также предусматривается предоставление пособия на получение этой помощи лицам с инвалидностью I группы.

Что меняется в порядке выплат

Согласно новым правилам, родственники военных, имеющие право на помощь, должны подать заявление на его получение в течение трех лет с даты, когда суд признал военнослужащего умершим, а не с даты в свидетельстве о смерти.

Это важно! Такое изменение обеспечивает право семей на выплату даже в случае пропуска сроков из-за бюрократических задержек.

Также предлагается предоставлять лицам с инвалидностью I группы возможность получать единовременную помощь в приоритетном порядке.

Обратите внимание! Кабинет министров также повысил компенсацию для военных в случае ранения с установлением инвалидности I-III групп, а также увеличил выплаты семьям в случае гибели военного при обстоятельствах, не связанных с боевыми действиями.

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