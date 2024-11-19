В пылу эмоций она подняла камень и несколько раз ударила им по надгробию и кресту, повредив их.

В Одесской области женщина повредила могилу своего отца камнем после разговора с тетей.

Об этом стало известно по решению Любашевского районного суда Одесской области.

Суд решил не применять к ней суровое наказание, учитывая, что она многодетная мать.

Подробности инцидента

Согласно материалам дела, жительница Любашевки поссорилась с тетей из-за бытовых вопросов. В тот же вечер она отправилась на кладбище, где находится могила ее отца. Во время пребывания там женщина получила сообщение от вызвавшей у нее возмущения тетки. В пылу эмоций она подняла камень и несколько раз ударила им по надгробию и кресту, повредив их.

Решение суда

На суде женщина полностью признала свою вину. Суд учел, что она имеет положительные характеристики по месту жительства и воспитывает шести малолетних детей. Кроме того, подсудимая самостоятельно восстановила поврежденные элементы могилы за свой счет. С такими обстоятельствами суд назначил ей год пробационного надзора.

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