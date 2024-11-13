В Кировоградской области суд признал местную жительницу виновной в завладении 230 тысячами гривен, которые принадлежали семье ее мужа.

Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений.

Обстоятельства преступления

Следствие установило, что женщина попала на частную территорию пострадавшей из-за незакрытой калитки. Взяв нож, она открыла окно и проникла внутрь дома. В спальне она нашла 230 тысяч гривен, которые впоследствии перечислили на банковский счет. Позже оказалось, что эти средства принадлежали родственнице мужа.

Приговор суда

Женщина полностью признала свою вину и вернула нанесенный ущерб. Суд признал ее виновной по статье 185 УК Украины (кража в особо крупных размерах или во время военного или чрезвычайного положения) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако, учитывая материалы дела, суд принял решение освободить его от реального процесса наказания, установив условный срок продолжительностью в один год.

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