В этот срок командир принимает решение о выплате или, при необходимости, обоснованном отказе.

В условиях военного положения обеспечение финансовой поддержки важно не только для самих военных, но и для их семьи.

Новости.LIVE объясняет , за сколько времени может занять рассмотрение и принятие решения по выплате.

Семьи имеют право на получение денежной помощи, если военнослужащий попал в плен, пропал без вести или служит в отдаленных районах.

По сообщению сайта Министерства обороны Украины, командиры воинских частей должны рассматривать заявления о пособии в течение 15 дней с момента получения документов.

В этот срок командир принимает решение о выплате или, при необходимости, обоснованном отказе. Решение фиксируется в приказе, о чем заявителя сообщают в письменном виде.

Возможные основания для отказа в выплате

Командиры могут отказаться от выплаты, если есть обстоятельства, требующие дополнительной проверки. К примеру, если военнослужащий сдался в плен добровольно, оставил часть без разрешения или дезертировал, выплата может быть приостановлена. В то же время, если такие условия не установлены в пределах 15-дневного срока, командир не имеет права безосновательно задерживать выплату.

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