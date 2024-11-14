В Украине планируется расформировать территориальные центры комплектования ( ТЦК ) и на их основе создать более 10 новых бригад.
Об этом сообщила народная депутат Юлия Яцик в эфире программы "Новости.LIVE" .
По ее словам, Министерство обороны активно работает над разработкой центров рекрутинга.
Такие изменения позволят направить имеющихся военнослужащих ТЦК одновременно на фронт для выполнения боевых задач.
Кстати, недавно полковник рассказал о самой большой проблеме в Вооруженных силах Украины.
Сейчас в войске значительную часть составляют мобилизованные, которые часто не имеют достаточной мотивации, и в основном это люди старше 40 лет, часто с хроническими заболеваниями. Однако, как отметил полковник Национальной гвардии Украины Артем Илюхин, даже такие новобранцы со временем "раскрываются" и отдают себе отчет, что в бою их будут поддерживать собратья, готовые оказать помощь при ранении и вытащить из опасности.
Последние новости Украины:
Напомним, стало известно, сколько украинцев за чертой бедности
Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения
Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ