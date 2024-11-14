По ее словам, Министерство обороны активно работает над разработкой центров рекрутинга.

В Украине планируется расформировать территориальные центры комплектования ( ТЦК ) и на их основе создать более 10 новых бригад.

Об этом сообщила народная депутат Юлия Яцик в эфире программы "Новости.LIVE" .

По ее словам, Министерство обороны активно работает над разработкой центров рекрутинга.

Такие изменения позволят направить имеющихся военнослужащих ТЦК одновременно на фронт для выполнения боевых задач.

Кстати, недавно полковник рассказал о самой большой проблеме в Вооруженных силах Украины.

Сейчас в войске значительную часть составляют мобилизованные, которые часто не имеют достаточной мотивации, и в основном это люди старше 40 лет, часто с хроническими заболеваниями. Однако, как отметил полковник Национальной гвардии Украины Артем Илюхин, даже такие новобранцы со временем "раскрываются" и отдают себе отчет, что в бою их будут поддерживать собратья, готовые оказать помощь при ранении и вытащить из опасности.