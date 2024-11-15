Он также добавил, что нет приказов по расформированию военнослужащих ТЦК.

В ТЦК прокомментировали предложения по расформированию центров комплектации.

Как сообщил представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин на брифинге 13 ноября, создать бригаду из работников Территориальных центров комплектования (ТЦК) невозможно. Поскольку это гражданские лица, то такого быть не может.

Он также подчеркнул, что не существует никаких предписаний по расформированию военкоматов.

«Работники ТЦК – это гражданские лица, поэтому из них невозможно сформировать бригаду. Можно создать только строительные бригады. У ТЦК есть как работники, так и военнослужащие», — отметил Истомин.

Кроме того, Politeka писала о том, что в Черновицкой области работника территориального центра комплектования и социальной поддержки приговорили к трем годам лишения свободы из-за того, что он в течение трех недель не появился на службе.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Он охарактеризовал свои действия как "ошибку" желаний и отметил свое желание служить на передовой. Также он попросил суд не наложить суровое наказание, а отправить его на передовую.

Также Politeka писала мужчину, который получил повестку, но не пришел в ТЦК из-за проблем с зубами.

Однако стоматолог подтвердила, что во время их разговора речь не шла об оскорблениях, а председатель ВЛК отметила, что у мужчины не было оснований для отсрочки.

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