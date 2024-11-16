Если лицо находится за границей и больше не нуждается в субсидиях на оплату коммунальных услуг или других льгот, оно может отказаться от этих выплат

Многие украинцы имеют право на различные формы социальной помощи от государства, однако в случае, если определенная форма оказывается ненужной, ее можно отменить.

Об этом пишет Тернопольская областная государственная администрация .

Как отказаться от помощи

Если лицо находится за границей и больше не нуждается в субсидиях на оплату коммунальных услуг или других льгот, оно может отказаться от этих выплат. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Заявление можно подать как онлайн, так и по почте. Она должна содержать следующую информацию:

номер мобильного телефона;

электронный адрес (при наличии);

вид социальной помощи (субсидия или льгота);

название органа ПФУ, в котором лицо учитывается;

фамилия, имя и отчество получателя помощи;

адрес зарегистрированного или фактического места жительства.

К заявлению можно добавить просьбу о выдаче справки о прекращении предоставления государственной социальной помощи.

Кроме того, Politeka писала о том, что некоторые пенсионеры могут остаться без выплат в 2025 году.

До сих пор граждане не состыковались с идентификацией, сколько она проводилась при получении пенсии через почтальона или при оформлении новой карты для выплаты.

Сейчас все пенсионеры, включая внутренне перемещенные лица, обязаны пройти идентификацию самостоятельно, иначе их выплаты могут быть приостановлены.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров

Как сообщала Politeka, ПриватБанк задержал платеж на полгода

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ