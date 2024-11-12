Процедуру можна пройти, звернувшись до Пенсійного фонду України, у відділення АТ "Ощадбанк", до дипломатичної установи України за кордоном або через відеоконференцію.

Раніше деяким особам дозволялося не виконувати цю процедуру, проте з 2025 року вона стане обов’язковою для всіх, і її потрібно завершити до кінця цього року.

Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Хто може втратити виплати через ідентифікацію

До цього часу громадяни не зіщтовхувалися з ідентифікацією, скільки вона проводилася при отриманні пенсії через листоношу або при оформленні нової картки для виплати.

Зараз усі пенсіонери, в тому числі внутрішньо переміщені особи, зобов'язані пройти ідентифікацію самостійно, інакше їх виплати можуть бути призупинені.

Останні три роки пенсії для пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, виплачувалися без фізичної ідентифікації через карантин, введений через Covid-19. Однак ця вимога поновлена.

Якщо пенсіонер не пройде ідентифікацію, його пенсійні кошти будуть заблоковані до з'ясування всіх деталей. Процедуру можна пройти, звернувшись до Пенсійного фонду України (як онлайн, так і офлайн), у відділення АТ "Ощадбанк", до дипломатичної установи України за кордоном або через відеоконференцію.

Раніше Politeka також писала про те, що під скорочення може потрапити одна категорія українських пенсіонерів. Пенсії можуть врізати на 2300 гривень.

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