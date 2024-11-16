Для получения надбавки по возрасту размер общей пенсионной выплаты должен быть меньше 10 340,35 гривен.

В декабре 2024 года некоторые категории пенсионеров получат повышение пенсии более чем на 600 гривен.

Об этом пишут в Пенсионном фонде Украины .

Повышение коснется отдельных групп граждан пенсионного возраста.

Кто получил повышение в декабре

В соответствии с данными ПФУ, пенсионерам будет автоматически начислена доплата при достижении определенного возраста. Доплаты за возраст устанавливаются для граждан, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет.

Ежемесячную компенсацию получают с момента достижения указанного возраста, независимо от типа пенсии, закона, по которому она была назначена, наличия страхового стажа или факта трудоустройства, сообщает ПФУ.

Размер надбавки по возрастным категориям:

От 70 до 74 лет – 300 гривен;

От 75 до 79 лет – 456 гривен;

От 80 лет и старше – 570 гривен.

Основное условие для получения доплаты

Для получения надбавки по возрасту размер общей пенсионной выплаты должен быть меньше 10 340,35 гривен.

Кроме того, Politeka писала о том, что некоторые пенсионеры могут остаться без выплат в 2025 году.

До сих пор граждане не состыковались с идентификацией, сколько она проводилась при получении пенсии через почтальона или при оформлении новой карты для выплаты.

Сейчас все пенсионеры, включая внутренне перемещенные лица, обязаны пройти идентификацию самостоятельно, иначе их выплаты могут быть приостановлены.

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