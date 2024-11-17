После нескольких выстрелов в воздух и попытки попасть в помещение его задержали.

В Хусте на Закарпатье мужчина осуществил стрельбу возле местного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки .

Об этом сообщило "Общественное Ужгород" в пятницу, 15 ноября.

Что произошло у ТЦК в Хусте?

Полиция Закарпатья задержала мужчину, который произвел несколько выстрелов из шумового пистолета вблизи Хустского районного ТЦК и СП, пытаясь проникнуть в здание. Инцидент завершился без пострадавших, а правонарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 173 КУоАП.

По словам спикера полиции области Анны Дан, установлено, что мужчина стрелял именно из шумового пистолета. Источники в правоохранительных органах сообщили, что задержанный — бывший военный, оставивший Вооруженные силы Украины по состоянию здоровья.

«Мужчин стрелял из-за возмущения тем, что его не мобилизуют», — отмечает «Общественное».

Закарпатский областной ТЦК и СП пока не прокомментировал ситуацию.

Кроме того, Politeka также писала о том, что в Черновицкой области работника территориального центра комплектования и социальной поддержки приговорили к трем годам лишения свободы из-за того, что он в течение трех недель не появился на службе.

Обвиняемый утверждал, что его подлинным желанием было служить на передовой, а не в ТЦК.

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