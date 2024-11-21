Последняя заявка была подана в конце февраля 2024 года, а согласно данным трекинга, ТЦК получил ее в начале марта.

Во Львовской области мужчина трижды обратился в территориальный центр комплектования (ТЦК) с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации , однако ни разу не получил ответа и подал иск в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений .

Детали дела

Многодетный мужчина со второй группой инвалидности подал три заявления об отсрочке от мобилизации в период с мая 2023 по февраль 2024 года. К каждому обращению он добавил все дополнительные документы.

Последняя заявка была подана в конце февраля 2024 года, а согласно данным трекинга, ТЦК получил ее в начале марта. Однако ответа на обращение мужчина так и не получил.

Решение суда

Львовский окружной административный суд признал бездействие ТЦК противоправным. В решении суда подчеркивается, что такое поведение является нарушением права заявителя на рассмотрение его обращения.

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявление мужчины об отсрочке от мобилизации.

Также Politeka писала мужчину, который получил повестку, но не пришел в ТЦК из-за проблем с зубами.

Однако стоматолог подтвердила, что во время их разговора речь не шла об оскорблениях, а председатель ВЛК отметила, что у мужчины не было оснований для отсрочки.

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