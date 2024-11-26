В то же время, в период с сентября по ноябрь того же года он оскорблял свою жену и выгонял ее из дома.

В Закарпатской области мужчина, уклонившийся от мобилизации и совершивший домашнее насилие, предстал перед законом.

Об этом говорится в приговоре Воловецкого районного суда Закарпатской области.

Его привлекли к уголовной ответственности, а суд вынес соответствующий приговор.

Детали дела

Согласно материалам суда, 35-летний обвиняемый в январе 2023 отказался получить повестку для прохождения военной службы. В то же время, в период с сентября по ноябрь того же года он обижал свою жену и выгонял ее из дома.

Решение суда

Во время заседания мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Суд признал его виновным по статьям 336 и 126-1 Уголовного кодекса Украины за уклонение от мобилизации и совершение домашнего насилия. Наказанием стало три года лишения свободы. Однако решение еще не вступило в законную силу, поскольку осужденный имеет право на апелляцию.

Кроме того, Politeka писала о том, что в Черновицкой области работника территориального центра комплектования и социальной поддержки приговорили к трем годам лишения свободы из-за того, что он в течение трех недель не появился на службе.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Он охарактеризовал свои действия как "ошибку" желаний и отметил свое желание служить на передовой. Также он попросил суд не наложить суровое наказание, а отправить его на передовую.

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