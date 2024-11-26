Если клиент отказывался, они угрожали отказать ему в обновлении документа.

В Одесской области задержаны два работника районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые организовывали схемы торговли отсрочками от мобилизации .

Информацию о задержании обнародовали в Главном управлении Национальной полиции Одесской области 22 ноября.

Согласно версии следствия, они за деньги обещали мужчинам оформить временную отсрочку службы.

По данным полиции, правоохранители выяснили, что работники ТЦК потребовали 1300 долларов за продление временного удостоверения с отсрочкой. Если клиент отказывался, они угрожали отказать ему в обновлении документа. В случае согласования на условиях обещали скидку при следующем обновлении отметки. Во время операции правоохранители задержали одного из подельников под получением им средств, а позже - его "товарища".

Задержанным сообщается о подозрении в злоупотреблении влиянием. Они могут получить до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, Politeka писала о том, что в Черновицкой области работника территориального центра комплектования и социальной поддержки приговорили к трем годам лишения свободы из-за того, что он в течение трех недель не появился на службе.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние.

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