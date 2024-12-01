После принятия этих правил, инспекторы благоустройства начинают разъяснительную работу для бизнеса и населения.

Из-за постоянных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру украинцы вынуждены все чаще прибегать к генераторам как единственному источнику электроэнергии, однако использование этих устройств требует строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

Киевский городской совет утвердил рекомендации по использованию генераторов.

Это решение было принято, чтобы устройства безопасно интегрировались в городскую среду.

Основные требования, которые утвердили в Киеве:

генераторы должны быть размещены только на открытом воздухе на ровной поверхности;

расстояние между генераторами и деревьями должно быть не менее 2,5 м, а между генераторами и кустарниками – не менее 1,5 м;

генераторы нельзя устанавливать внутри зданий (жилищных, общественных, складских, производственных), а также на дачах, балконах или пристройках;

устройства должны быть расположены так, чтобы избежать повреждения током людей и животных;

пользователи генераторов должны проходить обучение и инструкции по их использованию.

После принятия этих правил, инспекторы благоустройства начинают разъяснительную работу для бизнеса и населения.

Также Politeka писала о том, что из-за сложных погодных условий и последствий ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки.

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