Не хотел служить, поэтому придется провести несколько лет в тюрьме.

В Ужгороде судили мужчину, который дважды получил повестку от территориального центра комплектования, но отказался от мобилизации.

Об этом пишут Новости.LIVE , ссылаясь на приговор суда. Инцидент произошел еще в июне этого года, когда мужчина получил первую повестку, но сразу заявил, что не хочет защищать страну в составе Вооруженных сил Украины. В августе он получил вторую повестку, но снова отказался от выполнения своих обязанностей перед государством.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, подчеркнув, что от службы в армии отказывается и пока не намерен выполнять мобилизационный призыв. Мужчина заявил, что готов понести наказание за уклонение от службы.

Суд признал его виновным в совершении правонарушения по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. За это решение суд назначил мужчину три года лишения свободы.

Ранее Politeka писала, что во Львове военного, трижды самовольно покинувшего свою часть, привлекли к уголовной ответственности. Подробнее - по ссылке.

Похожий случай был и с другим военным, сбежавшим из воинской части, чтобы сдать в ломбард ворованный телефон своего соседа. Свой поступок объяснил нехваткой средств.

Последние новости Украины:

"Подъехали зеленые": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК

Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом