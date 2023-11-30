Пенсія в Україні: деякі категорії українських пенсіонерів можуть розраховувати на доплати.

Пенсію в Україні деякі особи можуть отримувати у вигляді додаткових виплат відповідно до вікових доплат Такі доплати до пенсій передбачені згідно з чинним пенсійним законодавством, зокрема постановою №168 Кабінету міністрів України від 24 лютого 2023 року.

Вікові надбавки до пенсій призначаються особам, які досягли 70 років, і збільшуються кожні п'ять років.

В розрахунках передбачено такі суми вікових доплат до пенсій:

Особам, які досягли 70 років – до 300 гривень;

Особам у віці 75 років – до 456 гривень;

Особам старше 80 років – до 570 гривень.

Але для цього необхідно виконати ще одну умову - загальна сума пенсії не повинна перевищувати 10 340,35 гривень. Це не означає, що після відмітки 75 років саме 456 гривень додаються до суми пенсій, яку отримує особа.

Людина цього віку отримає певну суму між 300 і 456 гривень. Оскільки саме 300 гривень нараховуються пенсіонерам віком від 70 до 75 років (це автоматично означає, що пенсія особи, яка досягла 75 років, збільшиться на 156 гривень).

Крім того, пенсії в Україні планують підвищити на 2 300 гривень. З 1 січня 2024 року значно зросте максимальна пенсія в Україні, її розмір становитиме 23 610 гривень, що на 2 680 гривень більше, ніж у 2023 році.

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