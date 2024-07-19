18 липня в Одесі працівники Територіального центру комплектування затримали хворого на епілепсію чоловіка. 19 липня медики підтвердили в затриманого численні забої та травми. Також надійшла інформація про його смерть у лікарні.

Місцеві ЗМІ, як передає відання Новини Live, повідомляють, що у призовника діагностували черепно-мозкову травму, забій мозку, а також субдуральні та епідуральні гематоми. Також медиками підтверджено, що він страждав від епілепсію, на чому і наполягала його родичка, коли ТЦК забирали його з дому.

Деталі інциденту

У мережі з’явилося відео, на якому видно, як чоловіка привезли до ТЦК та СП Одеси, після чого йому стало погано. Авторка відео заявила, що це її родич із важким діагнозом, однак військові не звернули на це увагу. Чоловікові стало погано на території закладу, звідки згодом його забрали медики.

Інші випадки скандалів з ТЦК

У Хмельницькому напали на військового та його дружину. Ймовірно, один із нападників є працівником ТЦК. Подружжя не лише побили, а також завдали ударів ногами та погрожували пістолетом.

У Волинській області засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді виявилось, що чоловік хворіє на туберкульоз, при цьому ВЛК визнало його придатним до служби.

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