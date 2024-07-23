В «Укренерго» повідомили, до чого готуватися українцям і як зміниться ситуація із відключенням світла вже найближчим часом.

Графіки відключень електроенергії продовжують діяти в Україні. Але найближчим часом ситуація, як очікується, знову зміниться.

В «Укренерго» зробили нову заяву, повідомивши, до чого слід готуватися людям. Енергетики запевняють, що в енергосистемі очікується покращення.

Станеться це за пару тижнів і причиною цього є вихід з ремонту деяких генеруючих потужностей.

В «Укренерго» також повідомили, якими будуть графіки відключень восени.

В вересні і жовтні, якщо не буде нових масштабних обстрілів, у нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз", повідомили в «Укренерго».

В «Укренерго» також уточнили, що половина генерації, яка була в Україні на початок березня або пошкоджена, або розбита.

Додамо, в «Укренерго» повідомили, якими будуть графіки відключень у вівторок, 23 липня.

В Україні 23 липня графік відключення електроенергії діятиме впродовж доби. З 14.00 до 24.00 будуть застосовавні три черги відключень.

«В інші години доби будуть застосовані дві черги відключень», - повідомили в «Укренерго».

Також зазначимо, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 груп.

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення.

Якщо ж застосовано більше, ніж три черги графіків – у такому разі обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.

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