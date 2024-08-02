Газопостачальна компанія «Нафтогаз» звернулася до всіх споживачів із терміновим зверненням – що необхідно зробити до 5 серпня і якими будуть наслідки, якщо проігнорувати.

Компанія «Нафтогаз України» попередила всіх споживачів про необхідність виконати обов’язкову дію. В іншому випадку суми у платіжках можуть бути не такими, як вони очікують.

Справа в тому, що кожен споживач повинен передати показники своїх лічильників.

«Актуальні показання допомагають нам правильно обчислити споживання та уникнути помилок у рахунках. Вчасно передані показання запобігають ситуаціям, коли фактичне споживання не відповідає нарахуванням», - попереджають в «Нафтогаз України» всіх споживачів.

Таким чином споживач газу підтримує ефективну роботу всієї газової системи.

«Період подачі показань лічильників вже стартував!», - наголосили в «Нафтогаз», звертаючись до українців.

Встигнути передати показники лічильників за газ необхідно до 5 серпня включно.

Що буде, якщо не передати показники лічильника за газ вчасно

Якщо споживач не подасть актуальні дані лічильників, облгаз формує рахунки на основі Планового місячного об’єму споживання.

З часом плановий та реальний обсяги споживання можуть дуже суттєво відрізнятися, і у споживача виникне борг, якого насправді не існує.

Додамо, що у «Нафтогаз» також уточнили, до кого звертатися у разі проблем з лічильником.

Так, одна зі споживачок звернулся до компанії зі скаргою, що її батькам замість особистого лічильника встановили загальний:

«Коли встановите особистий лічильник замість загального? Батьки вам сплачували все життя по тарифу за особистий лічильник, а ви ввели в оману,обманули і встановили замість особистого,загальний. То поверніть ті гроші що вам батьки сплачували на протязі життя по тарифу за встановлення особистого лічильника, якщо не можете встановити особистий».

В «Нафтогаз» відповіли, що їхня компанія є гзопостачальною та не займається технічним обслуговуванням населення. Для отримання більш детальної інформації з даного питання необхідно звертатись до Оператора ГРМ, оскільки дана функція перебуває у його компетенції.

Останні новини України:

Нові графіки відключення світла: в "ДТЕК" зробили важливу заяву.

Відключення світла: в "ДТЕК" здивували новою заявою.

Тарифи на електроенергію та газ: озвучено вартість.