Українська енергосистема відновлюється після низки масованих атак росіян, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти – чи діятимуть графіки відключення світла восени.

Україна може повернутися до графіків відключення світла, і статися це може вже у наближчому майбутньому.

Так, одним із факторів збільшення споживання електроенергії і впливає на стабільність роботи енергосистеми є спека. Тож, якщо в Україні пануватиме така аномальна спека, як у липні, не виключено, що «Укренерго» знову задіє графіки відключення електроенергії.

"Якщо температура знову підніметься вище за +30℃, можуть знову почати вимикати світло", — попереджав голова «Укренерго» Віктор Кудрицький.

Графіки відключення світла.

Відомо, що наразі енергетики працюють над збільшенням технічних можливостей для постачання електроенергії з Європи, зокрема Польщі.

Також українців закликають перенести користування потужними електроприладами на денні години: з 11:00 до 15:00. Це, як пояснюють в «Укренерго», період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

Раніше синоптики попередили, що в серпні в Україні знову пануватиме спека. Повітря прогріється до +40°C у Києві, центральних та східних областях, в інших регіонах буде +35°C…+37°C.

Графіки відключення світла.

У свою чергу експерти прогнозують, що наступні місяці до листопада будуть доволі комфортними. Однак зима буде складною.

Так, відновлення енергетичної системи триває, ремонти над пошкодженими енергоблоками йдуть цілодобово, але уникнути обмежень взимку не вдасться.

"Навіть, якщо буде зроблене все, що можна зробити, і все вдасться, все одно той рівень пошкоджень, який ми маємо, не дозволяє сказати, що ми взимку будемо без обмежень. Обмеження будуть", – попередив українців експерт з питань енергетики Олександр Харченко.

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