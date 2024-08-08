10 серпня в Україні очікується найспекотніший день тижня з підвищенням температури до +32 градусів, хоча більшість регіонів накриють дощі та грози.

В Україні найближчими днями очікується підвищення температури. Проте більшість регіонів накриють грозові зливи.

Такий прогноз оприлюднено на сайті Укргідрометцентру. Згідно з його даними, найспекотнішим днем тижня стане 10 серпня.

Синоптики зазначають, що протягом усього тижня температура залишатиметься приблизно на одному рівні, але в суботу, 10 серпня, відбудеться різке потепління.

У той же час, прогноз вказує на те, що в цей день більшість областей очікують дощі. Без опадів залишаться тільки південь та частина сходу країни.

Вдень температура повітря в південних областях підніметься до +32 градусів, у західних – коливатиметься від +25 до +28 градусів, у центральних – до +27, на півночі – до +25, а в східних областях стовпчики термометрів покажуть до +30 градусів.

Раніше Politeka також писала про погоду в Україні у серпні. У серпні 2024 року в Україні очікується середня температура на 2 градуси вищою за норму, а кількість опадів залишиться в межах середньорічних показників. Такі прогнози для українців дає Укргідрометцентр.

Окрім того, Politeka писала про те, що землю накрила сильна магнітна буря та її вплив могли відчути на собі багато людей, особливо ті, чий організм реагує на метеозміни.