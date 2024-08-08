В телекомунікаційній компанії «Київстар» зробили одразу декілька важливих заяв, які стосуються нових змін і цін загалом на послуги.

Зміни, про які оголосили в «Київстар» вже діють. Згідно із повідомленням компанії, зміни стосуютсья підключення додткових пакетів.

Так, закрилися такі додаткові пакети:

Бізнес Інтернет 3000 та 6000 МБ

Додаткові 100, 300 та 1000 хвилин на інші мережі та закордон

Зміни набули чинності з 7 серпня. Що ж стосується абонентів, то якщо вони вже підключили ці пакети послуг, вони зможуть користуватися ними і далі.

Також в «Київстар» відреагували на критику одного з абонентів щодо зависоких цін на послуги.

«Ціни вищі, ніж в інших операторів України і малі обсяги пакетів. Водафон безлімітний 4G 800хв . 180грн, а у вас 330грн 50гб 300хв. Лайф 325 грн безлімітний інтернет, безлім соцмережі, месенджери, відео за 1 грн перші 30 днів для нових користувачів 1600хв…», - поскаржився користувач мобільного зв’язку.

В «Київстар» відповіли на зауваження:

«Ціни на наші послуги відповідають ринковій ситуації, потребам і можливостям наших абонентів».

Нагадаємо про ще одні зміни для абонентів «Київстар», які стосуватимуться номерів телефонів.

В мережу «Київстар» почався процес імплементації нового коду 077. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) надала дозвіл на використання відповідного коду.

Зміни стосуватимуться тільки нових абонентів, які придбають номер із даним кодом. Номери, які вже діють, залишаться з тими кодами, що діяли до появи нового.

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