В Україні триває процес вилучення дрібних монет з готівкового обігу, і наступними можуть стати монети номіналом 10 копійок.

Згідно з інформацією від "Телеграфу", Національний банк України вирішив припинити випуск монет номіналом 10 копійок і планує їх поступове вилучення з обігу.

Наразі Нацбанк видає банкам лише залишки цих монет, через що у деяких регіонах спостерігається їх дефіцит. Банки в таких випадках замінюють монети 10 копійок на монети номіналом 50 копійок. Декілька комерційних банків вже проінформували своїх клієнтів про ситуацію, очікуючи офіційного роз'яснення від НБУ. Наразі офіційних підтверджень від Нацбанку про вилучення монет 10 копійок не надходило.

Раніше Politeka також писала про те, що кожен українець має можливість змінити розмір своєї пенсії за певних умов. У деяких випадках пенсію можуть перерахувати, для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

Окрім того Politeka писала про те, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги, але він не охоплює послуги з електропостачання, водопостачання та водовідведення. У деяких областях України поступово переглядають тарифи на ЖКП. Крім того, ціна зміниться на обслуговування багатоквартирних будинків.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія