Міністерство фінансів України оприлюднило дані про заробітні плати у державних установах за вересень 2024 року - тобто оклади українських чиновників.
Як повідомили у Мінфіні, найвищі зарплати спостерігалися у Національній комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги, Національному агентстві з питань запобігання корупції, Міністерстві культури та інших органах.
Згідно з інформацією Мінфіну, топ-5 керівників держорганів за рівнем зарплат у вересні виглядає наступним чином:
- Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги – 288,4 тисячі гривень;
- Національне агентство з питань запобігання корупції – 254,2 тисячі гривень;
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 236,4 тисячі гривень;
- Міністерство культури та стратегічних комунікацій – 215,1 тисячі гривень;
- Рахункова палата – 205 тисяч гривень.
Для порівняння, у серпні 2024 року найвищу середню зарплату отримувало керівництво Національного агентства з державної служби – 227,8 тисячі гривень, а НКРЕКП зайняла друге місце з показником 223,6 тисячі гривень.
Нагадаємо, в Україні більшість начальників регіональних управлінь Пенсійного фонду отримують пенсії, зазвичай після досягнення пенсійного віку. Максимальний розмір пенсії для начальника регіонального управління ПФУ становить 20 930 грн, а мінімальний — 9 132 грн.
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