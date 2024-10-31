Мінфін України оприлюднив дані про зарплати у державних установах за вересень 2024 року.

Міністерство фінансів України оприлюднило дані про заробітні плати у державних установах за вересень 2024 року - тобто оклади українських чиновників.

Як повідомили у Мінфіні, найвищі зарплати спостерігалися у Національній комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги, Національному агентстві з питань запобігання корупції, Міністерстві культури та інших органах.

Згідно з інформацією Мінфіну, топ-5 керівників держорганів за рівнем зарплат у вересні виглядає наступним чином:

Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги – 288,4 тисячі гривень;

Національне агентство з питань запобігання корупції – 254,2 тисячі гривень;

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 236,4 тисячі гривень;

Міністерство культури та стратегічних комунікацій – 215,1 тисячі гривень;

Рахункова палата – 205 тисяч гривень.

Для порівняння, у серпні 2024 року найвищу середню зарплату отримувало керівництво Національного агентства з державної служби – 227,8 тисячі гривень, а НКРЕКП зайняла друге місце з показником 223,6 тисячі гривень.

Нагадаємо, в Україні більшість начальників регіональних управлінь Пенсійного фонду отримують пенсії, зазвичай після досягнення пенсійного віку. Максимальний розмір пенсії для начальника регіонального управління ПФУ становить 20 930 грн, а мінімальний — 9 132 грн.

Останні новини України:

Втрата пенсій у 2025 році: частина українців більше не отримає своїх виплат.

В Україні виник кадровий голод: у Кабміні розповіли, що робитимуть із аномалією на ринку праці.

Українцям пообіцяли ще один перерахунок пенсій: у Мінсоці розкрили деталі масштабної реформи.