Один з клієнтів банку повідомив на порталі "Мінфін", що невідомі зняли з його рахунку близько 50 тисяч гривень.

Клієнти ПриватБанк висловлюють невдоволення через недостатню безпеку фінансової установи, що призвело до збільшення випадків шахрайства, коли викрадають гроші з рахунків.

Про це йдеться в одній зі скарг на порталі "Мінфін".

Зокрема, один з клієнтів банку повідомив на порталі "Мінфін", що невідомі зняли з його рахунку близько 50 тисяч гривень. Він зауважив, що банк не зміг захистити його кошти.

"У мене зняли з карти близько 50 000 гривень уночі за київським часом наприкінці жовтня 2024 року, з бізнесів на території США. Незрозуміло, як банк не заблокував ці транзакції як підозрілі. Але що ще більше непокоїть, це те, що мій випадок не їдничний", — написав клієнт ПриватБанк.

Відповідаючи на скарги, представники ПриватБанку зазначили, що банк постійно вдосконалює свої системи захисту від шахрайства і застосовує сучасні методи для забезпечення конфіденційності особистих даних і фінансових операцій. Вони підкреслили, що відповідні служби банку проводять всебічний аналіз ситуації та з’ясовують деталі.

"Розслідуванням випадків шахрайства, а також розшук і затримання злодіїв, згідно із законодавством, знаходяться поза юрисдикцією банку. Цим займаються правоохоронні органи, а банк в свою чергу завжди готовий сприяти цьому будь-яким необхідним чином" — йдеться в повідомленні.

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